Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в социальных сетях Меклер сообщил, что польские перевозчики намерены продлить акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной до первого февраля 2024 года.

Поляк отметил, что организаторы протеста подали заявку о продлении акции по блокированию границы на пункте пропуска «Ягодин — Дорогус» до первого февраля.

Дословно из заявления Маклера:

Принято без оговорок!

Напомним, ранее в Мининфраструктуры Украины продемонстрировали, как помогают «застрявшим» на границе с Польшей украинским водиятелям.