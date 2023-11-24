О том, что инициированную со стороны Украины «Декларацию», приуроченную к трагическому девяностолетию Голодомора 32-33 годов прошлого века, подписало 55 стран-членов ООН, включая делегатов Евросоюза, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, ужасы Голодомора призваны четко напомнить, как нынешним, так и будущим поколениям касательно недопустимости таких зверств и пыток, в частности, ограничений доступа к продуктам питания, используемых как оружие, что сейчас – «один из ключевых компонентов непрекращающейся агрессии РФ.

Стоит отметить, что «Декларацию» подписали страны-члены ЕС, а также представители Азербайджана, Австралии, Боснии и Герцеговины, Гватемалы, Чили, Японии, Южной Кореи, Великобритании, США, Уругвая, Коста-Рики, Маршалловых островов и Палау, но не России.

55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років. Я вдячний кожній державі-члену, яка зайняла принципову позицію.



Важливо, що увага до Голодомору в ООН зростає, а кількість підписів різко зросла в… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 23, 2023

Ранее мы писали о том, что в США очередной штат признал Голодомор геноцидом народа Украины.