О том, что российские войска вторжения запустили по нашей стране не менее 70 «Гераней2-Шахедов» в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий, опубликованный в официальном Telegram-аккаунте президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, подобные достаточно предсказуемые действия «второй армии мира» являются «сознательным террором», поскольку именно в такую памятную дату «руководство России гордится тем, что может убивать».

Президент Украины подчеркнул, что наши «защитники неба» смогли ликвидировать большую часть дронов-камикадзе, но не все. Кроме того, Украина продолжит работу над усилением своей ПВО, что позволит сбивать гораздо больше вражеских ударных беспилотников, объединив мировое сообщество «в защите от российского террора».

Зеленский акцентировал:

Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах отчитались о рекордном количестве «Шахедов», сбитых ночью 25-го ноября.