О том, что бойцы Сил Обороны нашей страны не прекращают наступательные действия на линии соприкосновения у Купянска-Сватово-Кременной, включая Шахтерское и Мелитопольское направления, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный американским «Институтом изучения войны» (ISW).

Как стало известно, украинская армия контратаковала вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, при этом, ожесточенные бои ведутся рядом с Торским и у Серебрянского лесничества.

Также, ВСУ не прерывали контрнаступательные операции на западе Запорожской области, и немного продвинувшись севернее Новопрокоповки и на Мелитопольском направлении.

Кроме того, защитники Украины продолжают наступать на (восточном) левом берегу Днепра, закрепив успех у Крынок, благодаря усилению атак на лесной массив возле указанного населенного пункта, что позволило удержать «зачищенные» позиции на Левобережье Херсонщины.

Ранее мы писали о том, что офицер ВСУ назвал две причины активизации наступлений войск РФ зимой.