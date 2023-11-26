О том, что по мнению одиозного премьер-министра, Украина никогда не сможет победить РФ на поле боя, а страны Запад и Евросоюз попросту допустили «стратегическую ошибку», оказывая помощь украинскому государству, пишет «НБН», ссылаясь на видео с выступлением Виктора Орбана, опубликованное в официальном X-аккаунте пресс-представителя венгерского правительства Золтана Ковача.

В частности, Орбан уверен — в 2014-м году, страны Запада после аннексии Крымского полуострова РФ (пророссийский премьер называет ее «крымским кризисом»), якобы приняли «стратегически верное» решение, добившись заключения минских соглашений и «заморозки» войны в Донецкой и Луганской областях. Впрочем, иное решение ЕС, принятое вследствие полномасштабного вторжения РФ относительно всесторонней поддержки Украины, Орбан полагает «стратегически ошибочным».

Прямая речь Орбана:

Там, где мы сейчас находимся, очевидно, что украинцы не победят на фронте. На поле боя нет решения. Россияне не проиграют. Политических изменений в Москве не будет. Такова реальность.

Ранее мы писали о том, что Виктор Орбан потребовал в письме к Евросовету, в котором угрожал заблокировать всю помощь ЕС Украине.