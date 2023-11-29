О том, что сложившийся коллапс у польско-украинской границы станет предметом обсуждения на Совете Евросоюза по вопросам транспорта, запланированный на 4-е декабря в Брюсселе, пишет «НБН», ссылаясь на материал Rmf24.

Как стало известно, акция протеста польских перевозчиков будет рассматриваться ближе к концу заседания в рамках «Различных вопросов». При этом, помимо инициатора обсуждения — Польши, на встрече ожидается выступление представителей Словакии и Венгрии, которые должны проинформировать касательно влияния так называемого «транспортного безвиза» на положение местных «транспортников».

По словам одного из представителей Еврокомиссии, на данном этапе не может быть речи касательно возвращения к практике выдачи разрешений украинским перевозчикам, так как эти действия противоречат нормам европейского права ЕС. Также, в Еврокомиссии рекомендуют Киеву предусмотреть создание дополнительных полос движения для пустых грузовых автомобилей, возвращающихся из Украины.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ сообщали, какие КПП у польско-украинской границы остаются заблокированными.