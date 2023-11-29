О том, что так называемая «блокада» со стороны польских перевозчиков не прекращается у 4-х КПП на украинской границе, где в очередях, в соответствии с данными правительства соседней страны, не могут выехать не менее 2 450 грузовиков, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером ГПСУ Андреем Демченко, и опубликованную «Укринформом».

В частности, на отрезках границы, на которых фактически ежесуточное блокирование началось 6-го ноября, согласно сведениям пограничников сопредельной стороны, по состоянию на среду, 29-го ноября, задержано 2 450 грузовиков:

у «Ягодина» — 400;

у «Равы-Русской» — 600;

у «Краковца» — 650;

у «Шегинь» — 800.

Ранее наш информационный портал писал о том, что организатор акции по блокированию КПП на границе Польши и Украины озвучил дату, до которой это все будет продолжаться.