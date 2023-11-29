О том, какие еще надлежащие встречи и мероприятия проводились в рамках рабочей поездки гаранта, посетившего сегодня Одесскую область, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, поседение Одесчины началось с докладов, предоставленных военными, а также совещания, касающегося защиты региона, на котором поднималось множество важных вопросов, включая оперативную обстановку или ведение боевых действий в пределах ответственности ОСУВ «Одесса», ситуации в акватории Черного море, а также разминирование фарватера, предусматривающее обеспечение безопасности «зернового коридора».

Кроме того, затрагивались тему по работе средств ПВО над Одесской областью, не исключая прикрытия Одессы с воздуха или защиты припортовой инфраструктуры «зернового коридора».

Ранее мы писали о том, как Зеленский анонсировал «хорошие дальнобойные вещи» для оккупантов.