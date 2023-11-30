О том, что все вышеописанные неурядицы являются лишь попытками спецслужб РФ разогнать тематику «конфликта» между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным для дестабилизации ситуации в нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка, опубликованное изданием LIGA.NET.

По словам Черняка, россияне на регулярной основе пытаются провоцировать проявление внутренних противоречий в Украине, масштабно акцентируя на них внимание нашего социума, поскольку «второй армии мира» не удается обрести успех на поле боя, реализовав свои грандиозные военные планы.

Спикер ГУР МОУ акцентировал:

Поэтому дестабилизируют Украину, по любым темам. Вбрасывают и раздувают их в обществе.

Ранее мы писали о том, как глава ОПУ Ермак прокомментировал слухи о намерении Зеленского уволить Залужного.