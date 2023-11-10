В интервью журналистке Наталье Мосейчук глава Офиса Зеленского, отвечая на вопрос, есть ли единство между политическим и военным руководством Украины, заявил, что по-другому быть не может, информирует «НБН».

По словам руководителя ОПУ, у Зеленского и у Залужного единая позиция – одержать победу в войне против Российской Федерации. Ради этого власть и командование армии Украины работают 24/7 и ведут постоянный диалог, так как в борьбе с врагом нужно быть еще умнее и еще креативнее.

Мосейчук поинтересовалась имеют ли почву слухи о том, что глава государства намерен заменить Залужного на должности главнокомандующего ВСУ. Ермак заявил, что он ничего не слышал об этом и не располагает соответствующей информацией.

Также чиновник прокомментировал многочисленные сообщения о том, что на Банковой приняли решение 31 марта 2024 года провести президентские выборы. Глава Офиса Зеленского сказал, что не знает, что ответить на это. Он добавил, что руководство страны ежедневно думает, как победить в войне против РФ.

Отметим, что слухи о расколе между президентом и главкомом ВСУ также прокомментировал Михаил Подоляк. Советник Ермака объяснил, зачем распространяют соответствующую дезинформацию.