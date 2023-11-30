О том, какие вопросы затрагивал наш гарант в период проведения разговора с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, в разговоре коснулись тематики дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере, кроме того, отдельно лидер нашей страны поблагодарил Шольца за мощный «зимний» пакет немецкой военной помощи, в состав которого вошло 4 ЗРК IRIS-T. Также, президент Украины выказал благодарность Германии за многолетнюю программу финпомощи, являющуюся «лучшим сигналам неослабевающей поддержки», что весьма ценно, поскольку взаимные договоренности продолжают выполняться.

Президент Украины акцентировал:

Подчеркнул важность обеспечения единства внутри Европейского Союза по одобрению переговоров о присоединении Украины и выделения 50 млрд евро помощи на последующие годы.

Ранее мы писали о том, как Шольц высказывался о военной помощи Украине, упомянув о последствиях победы Путина для Европы.