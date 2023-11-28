Во вторник, 28 ноября, выступая в парламенте на фоне столкновения ФРГ с кризисом внутреннего бюджета, канцлер заявил, что предоставление военной и финансовой помощи украинцам имеет «экзистенциальное значение» для европейских государств.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на AFP.

По словам главы немецкого правительства, Берлин, наряду с Вашингтоном, является одним из самых больших спонсоров Киева, предоставляя Вооруженным силам Украины оружие для борьбы с российскими захватчиками.

Шольц подчеркнул, что ФРГ продолжит поддерживать украинцев до тех пор, пока им это будет необходимо. Политик добавил, что в Германии никто не хочет представлять серьезные последствия для страны в случае победы президента-агрессора Владимира Путина в войне.

Напомним, премьер-министр Саксонии похвалил канцлера за затягивания передачи ракет Taurus Киеву, заявив, что войну в Украине необходимо «заморозить».