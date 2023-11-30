О том, что в соответствии с данными следствия, представителями данного ответвления православия, были обнародованы на сайте монастыря публикации, оскорбляющие национальную честь и достоинство иудеев-семитов, включая размещение текстов, разжигающих религиозную вражду и ненависть к прихожанам всех прочих религиозных течений (помимо самой УПЦ), тем самым игнорируя права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания, определенные «Конституции Украины», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу СБУ.

Как стало известно, кроме всех вышеописанных «заметок», священники УПЦ (МП) регулярно тиражировали информацию, в которой утверждали: существование Украины как суверенного государства в отдельности от РФ — невозможно.

Таким образом, на клириков Свято-Успенской Почаевской Лавры, обоснованно заведено уголовное производства согласно статье 161-й «УК Украины» (за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ранее мы писали о том, что Арахамия обсуждал с СБУ возможность сотрудничества с депутатами от «ОПЗЖ».