О том, что подобные улучшения, в первую очередь, затронут процесс производства некоторых разновидностей ракет, снарядов и военной бронетехники, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную на официальной странице Минобороны Украины.

Как стало известно, ключевое внимание уделят массовому изготовлению средств ПВО, в частности, обычным переносным зенитно-ракетным комплексам и наземным системам с дальностью поражения вражеских целей от 100 километров (например, ЗРК «Коралл»).

Также, утвержденным госбюджетом на 2024-й год предусматривается выделение не менее 175 миллиардов гривен на приобретение западных образцов ракет и боеприпасов, «чтобы наши Силы Обороны могли достойно противостоять российской агрессии».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны намеревались изменить подход процесс строительства фортификационных сооружений на линии фронта.