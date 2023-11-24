О том, что указанной структуре придется проводить круглосуточную работу в режиме оперативного штаба, благодаря недавнему решению, принятому на встрече главы украинского оборонного ведомства Рустема Умерова с вице-премьером, возглавляющим Минцифры Михаилом Федоровым, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Минобороны Украины.

В частности, вышеописанная группа должна будет следить за должной координацией военных и органов исполнительной власти касательно вопроса строительства фортификационных сооружений, в частности, распределив зоны ответственности: первую линию обороны возводят ВСУ, а вторую и третью — Госагентство восстановления при участии частных подрядчиков.

Кроме того, с целью интенсивного внедрения обновленных подходов, правительству предложат утвердить такую измененную модель по возведению фортификаций, с привлечением ресурсов Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, обладминистраций и «частников».

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Великобритании рассказали об «острой дилемме» оккупантов на фоне больших потерь из-за дальнобойных ударов ВСУ.