О том, что по словам украинского лидера Владимира Зеленского, обмены военнопленными с РФ не прекращаются, однако ведутся не публично, а зачастую прямо на передовой, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канала ОПУ.

Зеленский подчеркнул, что Украина борется за каждого «такого нашего человека», предварительно наполнив «обменный фонд» оккупантами. Кроме того, довольно часто передача военнопленных разным сторонам происходит «не так громко, не так публично», в частности, «прямо на поле боя». Например, если ВСУ удерживает в плену 10 россиян, а у путинской армии «есть несколько наших ребят» — то их обязательно обменяют (на протяжении последних 6 месяцев таким способом удалось вернуть около 100 защитников).

Президент Украины акцентировал:

Обмены есть и не только глобальные, а есть и прямо на месте. На все это есть поручения у командиров, и они знают, что им делать.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал, давят ли союзники Украины на Киев относительно переговоров с РФ.