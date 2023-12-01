Украинский лидер в интервью агентству Associated Press прокомментировал сообщения о том, что западные союзники давят на Киев с целью вынудить его к переговорному процессу с Российской Федерацией для окончания войны, информирует «НБН».

Журналист поинтересовался у президента, привел ли «тупик» на поле боя к давлению со стороны партнеров Украины относительно диалога с государством-террористом о подписании мирного соглашения.

По словам главы государства, он не чувствует, что Запад принуждает его сесть его за стол переговоров с российской стороной, при этом добавив, что «некоторые голоса всегда слышны».

Гарант уточнил, что цель Киева – продвигать свою «формулу мира» и привлекать к ней как можно больше государств, чтобы страна-агрессор оказалась в политической изоляции.

Отметим, что недавно в МИД Словакии заявили, что для Украины якобы не существует военного решения, поэтому нужно приступить к «мирному» диалогу между Киевом и Москвой.