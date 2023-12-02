О том, что в ночь на эту субботу, 2-е декабря, российские войска вторжения атаковали нашу страну 11-ю ударными беспилотниками типа «Шахед» со стороны мыса Чауда (территория временно захваченного Крымского полуостров) и 1-й управляемой авиаракетой воздушного базирования из неба над ВОТ Запорожья, информирует «НБН», основываясь на сведениях, обнародованных в официальном Telegram-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, благодаря эффективной боевой работе, осуществленной мобильными подразделениями и средствами ПВО Сил Обороны нашего государства, было успешно «утилизировано» 10 ударных дронов-камикадзе «Герань2-Шахед-136/131» в периметре Одесской области, а также 1-на управляемая авиационная ракета Х-59 над Днепропетровщиной.

Ранее наш новостной портал писал о том, как в Воздушных Силах высказывались о найденной в «Шахеде» SIM-карте украинского оператора мобильной связи.