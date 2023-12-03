О том, что бойцы Сил Обороны смогли отбить назад данную оборонную позицию, ранее захваченную «второй армией мира», представители которой расстреляли защитников нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Барабаша, украинские военнослужащие были вынуждены сдаться в плен оккупантам, поскольку у бойцов ВСУ попросту закончился боекомплект. Впрочем, насколько известно главе Авдеевской ВГА, немного позднее наши воины «штурманули эту позицию и все, кто там находился, разумеется, были ликвидированы».

Ранее наш информационный портал писал о том, что россияне расстреляли бойцов ВСУ, которые сдавались в плен из-за отсутствия БК (видео).