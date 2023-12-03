О том, что данные дроны-камикадзе совершали атаки волнообразно, заходив через ВОТ Херсонщины в Николаевскую область, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, именно над Николаевщиной, контролируемой воздушным командованием «Юг», была ликвидирована большая часть «Шахедов» (8 штук), однако оставшиеся проследовали на северо-запад Украины, где и были «приземлены» у города Староконстантинов в Хмельницкой области.

Таким образом, в результате боевой работы ПВО Воздушных Сил и Сил Обороны, было уничтожено 10 «Шахедов». При этом, управляемая авиаракета Х-59 не смогла достичь указанной цели.

Ранее мы писали о том, что Ким сообщал об атаке «Шахедами» и последствиях обстрелов Николаевщины 2-го и 3-го декабря.