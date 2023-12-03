О том, что в ночь на это воскресенье, 3-е декабря, силами и средствами ПВО в данном регионе ликвидировано 8 вражеских беспилотников «Герань2-Шахед-131/136», пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

По словам Кима, в субботу, в 7 часов 40 минут вечера, враги из РСЗО обстреляли населенный пункт в Березанской общине: частично разрушены жилые дома, гараж и поврежден автомобиль. Кроме того, в одном из домовладений возникло возгорание, которое было оперативно локализовано специалистами-спасателями. Обошлось без пострадавших.

Также, поздним вечером 2-го декабря, около 11 часов, с территории Кинбурнской косы путинская армия осуществила артиллерийский обстрел Куцурубской общины, попав по открытой местности — пострадавших нет.

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