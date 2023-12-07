О том, что Украина может вскоре получить в качестве американской военной помощи для результативного противодействия полномасштабной агрессии РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно, помимо танков Abrams/155-мм артсистем/истребителей F-16, разных дронов и дальнобойных ракет ATACMS, в список включили некоторые новые пункты, такие как:

тяжелые самолеты-транспортники C-17 Globemaster (производятся компанией Boeing)/C-130 Super Hercules (от Lockheed Martin);

вертолеты Apache/U-60 Black Hawk;

многофункциональные современные истребители F-18;

3 разновидности БПЛА (от General Atomics), не исключая разведывательно-ударный MQ-9B Sky Guardian;

инновационные противоракетные мобильные системы наземного базирования THAAD (от Lockheed Martin).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сенат США заблокировал проект закона, касающийся продолжения выделения помощи Украине.