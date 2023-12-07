Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Согласно сообщению, документ был заблокирован из-за того, что республиканцы настаивали на своих требованиях усилить меры по контролю за иммиграцией на границе Штатов и Мексики. 45 сенаторов отдали свои голоса «за», а 48 – «против». Следовательно, проект закона стоимостью в 110,5 миллиардов долларов США не смог получить 60 голосов. Это было необходимо, чтобы почать обсуждение проекта закона.

Против документа, в частности, свои голоса отдали республиканцы и Берни Сандерс, который в большинстве случаев голосует с демократами, но высказал свое беспокойство относительно финансирования «текущей нечеловеческой военной стратегии Израиля против палестинцев».

А вот лидер республиканцев Митч МакКоннел заявил:

Сегодняшнее голосование – это то, что необходимо лидеру Демократической партии, чтобы признать, что республиканцы в Сенате имеют ввиду то, о чем мы говорим. Тогда давайте проголосуем. И тогда наконец давайте начнем использовать приоритеты национальной безопасности Америки, в том числе, прямо здесь, у нас дома.

Напомним, ранее мы уже писали о призыве Байдена к Сенату выделить очередную помощь Украине.