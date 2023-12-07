О том, что сегодня, в рамках Конференции Оборонных Индустрий DFNC1: US Edition, Украиной и США был подписан меморандум определенных важных намерений, затрагивающих сферу нацбезопасности двух государств, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Facebook-аккаунте главы украинского оборонного ведомства Рустема Умерова.

По словам Умерова, вследствие подписания вышеуказанного документа, касающегося совместного производства систем вооружений, включая обмен соответствующей технической информацией, и это только по итогам первого дня переговоров, армия Украины сможет рассчитывать на получение гораздо больших объемов оружия.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что 7-е декабря стало «важным днем» благодаря успехам на «важном форуме» и содействию министра обороны США Ллойда Остина, министра торговли США Джины Раймондо, а также коллег из Госдепа и СНБ США, сохранившим «проактивную и лидерскую позицию» при организации конференции.

Ранее мы писали о том, что Умеров рассказывал, когда Украина полностью перейдет на стандарты НАТО.