О том, что на геолокационных кадрах, опубликованных 8-го декабря, можно увидеть — «вторая армия мира» продвинулась к очистным сооружениям, расположенным южнее Красногоровки (в 5 километрах северо-западнее Авдеевки), пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

Аналитики «Института изучения войны», основываясь на российских источниках, утверждают — в период с 7-го по 8-е декабря, путинская армия также переместилась в направлении к Новокалиново (13 километров северо-восточнее Авдеевки), включая и некоторое продвижение у окрестностей местного коксохимического завода (северо-западнее Авдеевки) и в окрестностях промышленной зоны юго-восточнее данного населенного пункта.

Впрочем, в Генштабе ВСУ сообщали — захватчики безрезультатно атаковали: восточнее Новобахмутовки (9 километров северо-западнее Авдеевки); южнее Тоненького (5 километров западнее Авдеевки); рядом со Степным, Авдеевкой и Первомайским (10 километров юго-западнее Авдеевки).

Ранее мы писали о том, что Штупун рассказывал, какое количество оккупантов уничтожено у Авдеевки по состоянию на 8-е декабря.