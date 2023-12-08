О том, что под Авдеевкой «вторая армия мира» сконцентрировала не менее 40 000 единиц личного состава, и на фоне ощутимых потерь регулярно перебрасывает резервы из состава подразделений «Шторм-Z» и свежемобилизованных россиян, оставляя их без подвоза провианта, таким образом заставляя идти в бессмысленные атаки на позиции ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Сил Обороны Таврического направления Александра Штупуна, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Штупуна, вопреки тому, что противник действует при поддержке достаточного количества бронетехники и стал активнее применять боевую авиацию, на протяжении прошедших 24-х часов, путинская армия понесла «очень значительные потери», в частности, основываясь лишь на примерных подсчетах — «это около 300-400 человек в сутки».

Кроме того, «освободители» стараются на данном этапе не сокращать темпы действий своей пехоты как у Авдеевки, так и у Марьинки — здесь наблюдается наибольшее количество боестолкновений.

Ранее мы писали о том, что в Мелитополе захватчики пытаются показать картинку 100-процентной паспортизации, загоняя людей в нищету.