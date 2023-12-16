О том, что в ночь на субботу, «вторая армия мира» снова осуществила атаку на Украину, запустив 31 ударный беспилотник «Герань2-Шахед», пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Генштаба ВСУ.

Как стало известно, благодаря работе сил и средств нашей ПВО, было уничтожено 30 вражеских целей. По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, на территории Северной операционной зоны, этой ночью, путинская армия пыталась поразить «Шахедами» не только военные, но и гражданские объекты — речь идет о Киевском и Черниговском направлениях: именно здесь фактически все ударные беспилотники были «приземлены».

В частности, из 14-ти сбитых в Северной операционной зоне — 8 штук (более 50 процентов) были ликвидированы в результате «работы» мобильных огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, переносными ЗРК и зенитными пушками.

Ранее мы писали о том, что оккупанты сообщали о «громком» вечере в Крыму.