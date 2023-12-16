О том, что оборонное ведомство и местные власти регионов Украины завершили переговорный процесс, касающийся более тесного взаимодействия для оказания помощи ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт главы Минобороны Рустема Умерова.

По словам Умерова, на заседании «Конгресса местных и региональных властей» под председательством президента Украины Владимира Зеленского, прошедшем в пятницу, 15-го декабря, обсуждалась тематика интенсификации сотрудничества с органами местного самоуправления.

В частности, теперь местные власти регионов нашей страны будут обязаны:

помогать в строительстве фортификационных сооружений;

сменить подход к подготовке военнообязанных к несению службы/населения — к национальному сопротивлению;

значительно усилить привлечение специалистов в подразделения Сил Обороны посредством «проекта рекрутинга» и активнее содействовать мобилизационным мероприятиям.

Ранее мы писали о том, что Умеров сообщал, кто еще имеет право лично выписывать повестки военнообязанным.