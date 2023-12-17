О том, что ночью 17-го декабря, захватчики атаковали крылатым «Искандером-К», управляемой авиаракетой Х-59 (запуск совершен с ВОТ Крыма и Херсонщины), а также 20-ю российско-иранскими дронами-камикадзе из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (ВОТ Крымского полуострова), пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, отразить данное воздушное нападение удалось благодаря эффективной работе зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил Обороны Украины — ликвидированы все 20-ть «Гераней2-Шахедов» и 1-на управляемая авиаракета Х-59. При этом, крылатая ракета «Искандер-К» не смогла достичь «пункта назначения».

Также, все вражеские цели ликвидированы в небе над Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областями.

Ранее мы писали о том, что поздним вечером субботы, в Кропивницком раздавались звуки взрывов.