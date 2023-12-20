О том, что федеральной прокуратурой Германии направлен запрос в Высший земельный суд города Франкфурт-на-Майне с требованием изъять 720 млн евро, которые хранятся на счетах «Национального расчетного депозитария», являющегося подразделением «Московской биржи», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

Как стало известно, данные средства лежат в отделении банка «JP-Morgan» в ФРГ, и, по мнению местного прокурора, владелец денег уже попытался вывести их, обойдя немецкие законы (в июне прошлого года, уже после объявления антироссийских санкций, активы попробовали перевести на счета иной дочерней структуре «Московской биржи» — в «Национальный клиринговый центр»), и теперь финансы конфискуют в пользу федерального бюджета.

По словам главы наблюдательного совета данной биржи Сергея Швецова, депозитарий лишь сохраняет деньги инвесторов, обеспечиваю сделки, но не владеет описанными активами (предыдущее решение о конфискации было обжаловано в суде ЕС).

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