О том, что президентом Джозефом Байденом был подписан закон, касающийся оборонной политики США, устанавливающий рекордные военные затраты в 886 млрд долларов, а также предусматривающий такие меры, как оказание помощи Украине и вмешательство в действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

Как стало известно, данным документом предварительно определяется пролонгация поддержки Киева, в частности, «Инициативы по содействию безопасности Украины» до конца 2026-го года — Соединенные Штаты выделят лишь 300 млн долларов на эту программу, как на текущий финансовый год, так и на последующий.

Следует отметить, что указанная цифра вовсе не так велика, если провести сравнение с 61 млрд долларов, которые американский президент запрашивал у Конгресса для помощи нашей стране в противостоянии государству-террористу.

Ранее мы писали о том, что в Конгрессе называли альтернативные варианты для обеспечения помощи Украине от США.