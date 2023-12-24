О том, что глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров уточнил собственные слова, касающиеся мобилизации военнообязанных украинцев призывного возраста, остающихся за границей, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Суспільного».

В частности, на вопрос издания, что произойдет, если украинец получит на смартфон уведомление о необходимости явиться в свой ТЦК/СП в течение определенного периода, но проигнорирует запрос, Умеров сделал несколько уточнений:

первое — Минобороны просто призывает таких людей встать на учет;

второе — после постановки на учет «призывникам» станут доступны различные опции, — в частности, рекрутинг, где можно выбрать специальность, таким образом снимающий вопросы потенциального военнослужащего относительно собственной безопасности.

Однако, есть некоторые нюансы — Верховная Рада готовит список санкционных ограничений для вышеописанных «уклонистов», вопреки тому, что наказание за такое нарушение уже существует.

Прямая речь Умерова:

Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну.

Ране мы писали о том, что в Минцифре пытались опровергнуть слухи о рассылке электронных повесток через «Дію».