О том, что никаких электронных уведомлений/повесток военнообязанным гражданам посредством платформы госуслуг «Дія» никогда рассылаться не будет, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Telegram-канале главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил однозначно и категорично:

В следующем году будет 1 000 000 дронов. Повесток в «Дія» не будет никогда. И только так.

Ранее наш информационній портал писал о том, что все мужчины призывного возраста от 25-ти до 60-ти лет вскоре получат уведомления, касающееся явки в пункты комплектования ВСУ.