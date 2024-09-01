Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The New York Times, несколько высокопоставленные американских военных чиновников уверены — в крушении вышеописанного F-16, произошедшем 26 августа, вряд ли были виноваты ВСУ.

В частности, причиной падения данного F-16, явно стало не ведение «дружественного огня» из комплекса Patriot, и как американские, так и украинские следователи, склонные рассматривать разнообразные версии: предполагается и механическая неисправность систем на борту истребителя, и ошибочные действия пилота.

Впрочем, Киев засекретил свою программу F-16, так как и самолеты, и летчики — слишком ценные цели для армии Путина.

Кроме того, по мнению отечественных военных аналитиков — пока слишком рано рассуждать о предпосылках, спровоцировавших авиакатастрофу. Однако, западные комплексы ПВО и истребители F-16, никогда не работали совместно в таких сложных условиях, какие наблюдались во время массированной атаки РФ на Украину в понедельник, 26 августа.

Ранее мы писали о том, почему США отказались отправлять свой технический персонал для обслуживания F-16 в Украине.