Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Bibliotech, не допустить сгорания электроприборов от вышеописанных неожиданностей можно легко — просто выполнив некоторые рекомендации.

Для защиты техники от повреждений вследствие подобных колебаний энергоснабжения, необходимо:

выключать приборы из розеток заранее (например, перед вступлением в силу графика почасовых отключений, а также перед восстановлением питания), что сокращает риск выхода техники из строя;

установить реле/стабилизатор напряжения — первый «девайс» автоматически выключает технику при фиксации опасности, а второй нормализует электричество до безопасных значений, то есть 220 Вольт;

использовать генератор/зарядную станцию, которые послужат резервными источниками электричества;

«встроить» между электросетью и техникой устройство бесперебойного питания (UPS), которое «сгладит» изменения напряжения, поскольку перейдет на аккумуляторы во время перепадов/отключения электричества, гарантируя непрерывную работу прочих приборов.

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