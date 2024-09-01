Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BoxingNews24, промоутер Эдди Хирн проговорился, с кем может встретиться в потенциальном бою обладатель титула IBF в полусредней весовой категории Джарон Эннис.

По словам Хирна, ожидаемый бой Эннис vs. Нормана является фактически мертвым, и американцу придется либо драться с нашим боксером, либо «освобождать» титул.

Промоутер подчеркнул свои намерения, указав — он желает, чтобы Бутс [«псевдоним» Энниса для ринга] смог объединить дивизионы (весовые категории), в рамках «грандиозного карда», запланированного на ноябрь.

Хирн резюмировал:

…Давайте посмотрим, как пройдут торги [на бой-реванш между Эннисом и Чухаджяном]. У меня также нет проблем с переходом Бутса в первый средний вес. Я обратился к Богачуку [украинский боксер]. Я думаю, что это отличный бой. Также есть Исраил Мадримов [узбекский боксер].

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