О том, что вследствие атаки «Шахедами» на пригород Одессы, осуществленной оккупантами в ночь на 27-е декабря, один человек погиб на месте, а еще один человек — скончался в медучреждении, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Как встало известно, общая численность пострадавших, обнаруженных в пригороде Одессы, — 4 человека (включая 17-летнего подростка). Также, 1 человек погиб сразу, еще 1 человек, доставленный в критическом состоянии в местную больницу — умер. Также, госпитализированный 17-летний подросток остается в больнице, а женщина и мужчина решили проходить курс лечения в амбулаторной форме.

Следует отметить, что 6-летний ребенок, о котором сообщалось ранее, на самом деле пострадал из-за бытового пожара, не спровоцированным атакой «Гераней2-Шахедов».

Ранее мы писали о том, что РФ за ночь запустила по Украине почти 50 БПЛА «Шахед».