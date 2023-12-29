О том, что «вторая армия мира» обстреляла 7 городов Украинского государства, вследствие чего погибли около 20 человек, и у почти 100 — ранения различной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Как стало известно, вояки страны-агрессора не прекратили атаковать гражданское населения — этим утром враги выпустили более 150 ракет и российско-иранских «Гераней2-Шахедов» по мирным украинским городам — погибло 16 украинцев и ранены 97 (среди них — двое детей 6-ти и 8-ми лет). Кроме того, после завершения поисковых работ, число жертв россиян может увеличиться.

Отметим, что удары «освободителей» были нанесены по Днепру, Львову, Киеву, Харькову, Одессе, Конотопу и Запорожью, в которых зафиксированы масштабные разрушения вовсе не военных баз, а жилых домов, учебных заведений и больниц: Генпрокуратурой начаты уголовные производства по фактам совершения военных преступлений ВС РФ.

Ранее мы писали о том, как в МИД Украины отреагировали на сегодняшнюю ракетную атаку.