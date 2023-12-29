О том, что международное сообщество обязано ответить на массированную комбинированную атаку на нашу страну не только пролонгацией всесторонней помощи Киеву, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, обнародованное в официальном X-аккаунте главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, в ночь на эту пятницу, миллионы украинцев были оглушительными взрывами, которые, в действительности, должны быть «слышны во всем мире» — в столицах, штаб-квартирах и парламентах, сейчас обсуждающих оказание поддержки Украине. Кроме того, эти же серии взрывов должны расслышать и сотрудники СМИ, активно пишущие об «усталости» [от войны в Украине] или так называемой «готовности РФ к «переговорам»».

Глава МИД Украины добавил, что все эти «звуки» являются тем, что в действительности намеревается «сказать» страна-агрессор.

Кулеба акцентировал:

Нашим единственным коллективным ответом может и должен быть непрерывная, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Только большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах сообщали о количестве ликвидированных ракет и БПЛА ночью 29-го декабря.