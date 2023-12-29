О том, что поначалу «вторая армия мира» привычно атаковала «Шахедами» с севера и юго-востока, с последующим перемещением БПЛА к западным регионам нашей страны (зафиксирован запуск 36 российско-иранских дронов-камикадзе), пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Воздушных Сил ВСУ.

Кроме того, ближе к 3 часа утра, враги подняли в воздух 18 бомбардировщиков Ту-95МС, вышедших на место запуска к 6 часам, и применившим около 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Также, из наба над Курской областью, около 05 часов утра, захватчики применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, выпустившие 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 по северным и центральным областям.

К 6 часам 30 минут утра пятницы, был замечен взлет еще 5 МиГ-31К, осуществивших запуск 5 гиперзвуковых «Кинжалов» из неба над Астраханской областью, а с Су-35 — 4 противорадиолокационных ракет Х-31П и одной Х-59.

В соответствии с предварительными подсчетами, государство-террорист использовало против Украины 158 средств, из которых Воздушными Силами, взаимодействующих с подразделениями Сил Обороны, успешно «приземлено» 114:

27 «Гераней-Шахедов-136/131»;

87 крылатых Х-101/Х-555/Х-55.

Ранее мы писали о том, как Игнат прокомментировал массированный удар по Украине.