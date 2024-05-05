О том, что защитникам украинского неба, сегодня, 5 мая, удалось «приземлить» почти все вражеские цели, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Генштаба ВСУ.

Как стало известно, путинские войска применили 24 российско-иранских дрона-камикадзе, из которых, благодаря эффективной работе зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил и мобильных огневых групп Сил Обороны нашей страны, получилось ликвидировать 23 «Герани-2/Шахеда».

Воздушные Силы проинформировали — ударные БПЛА РФ на протяжении этой ночи сбивали в нескольких регионах Украины, а именно, над:

Харьковщиной;

Херсонщиной;

Днепрпетровщиной.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский сообщал численность ударов РФ по Украине за последнюю неделю.