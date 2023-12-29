О том, что пенсионные пособия пожилым гражданам, как и заработные платы учителям и медикам Украины продолжат начислять в регулярном порядке, а мартовская индексация пройдет в соответствии с нормами законодательства, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на официальной странице Кабмина.

По словам Шмыгаля, покрытие недостатка средств в Госбюджете-2024 (необходимо, как минимум, 37 млрд долларов внешней помощи), как и макрофинансовая ситуация в целом, на протяжении последних дней стали тематикой интенсивных обсуждений в медиапространстве. В частности, правительство Украины, безусловно, рассчитывает на поддержку наших международных партнеров, поскольку заключены договоренности с 11-ю государствами касательно выполнения долгосрочных программ финансирования. Кроме того, существуют и аналогичные проекты — расширенная финподдержка от МВФ и прочих международных организаций.

Таким образом, правительство четко осознает, какими инструментами и вариантами располагает, и потому:

Пенсии в дальнейшем будут платиться вовремя. Индексация состоится в марте 2024-го года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ показывали, как вырастут выплаты со следующего года.