О том, что ночью воскресенья, 31-го декабря, накануне Нового года, силами и средствами противовоздушной обороны Украины успешно «приземлено» несколько десятков российско-иранских ударных беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, дождавшись ночи, российско-оккупационная армия снова атаковала города Украины, применив дроны-камикадзе типа «Герань2-Шахед136/131», и только благодаря эффективной работе мобильных огневых групп при поддержке Воздушных Сил, была уничтожена 21 вражеская цель.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Турции успешно испытали новейший БПЛА ANKA-3, оснащенный украинским двигателем.