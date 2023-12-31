О том, что в гибели мирных россиян следует винить лишь Россию и кремлевского диктатора Владимира Путина, пишет «НБН», ссылаясь на заявления представителей государств-союзников Украины, опубликованные на официальной странице Организации Объединенных Наций (ООН).

По словам политического координатора постпредставительства Великобритании при ООН Тома Фиппса, если РФ надеется, что кого-то обвинят в гибели россиян в текущей войне, то необходимо начать именно с Путина, который напрямую ответственен за отправку сотен тысяч российских военнослужащих на бессмысленную смерть. Кроме того, именно «вторая армия мира» перешла к тактике неизбирательных ударов по гражданскому населению Украины, когда не смогла добиться значительных успехов на передовой.

Идентичное мнение имеет и постпред Франции Николя де Ривьера, который указал на отсутствие необходимости в созыве Совбеза ООН, так как это РФ вторглась в Украину, и направила своих вояк на территорию иного государства, обстреливая на протяжении многих месяцев мирные города и села соседней страны.

Де Ривьера акцентировал:

Созыв сегодняшнего заседания — это способ для РФ отреагировать на встречу, организованную вчера на запрос Украины. Россия, занимая место постоянного члена, продолжает злоупотреблять работой Совета Безопасности.

Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ сообщал, какое количество российских «Шахедов» было уничтожено над Украиной в ночь на 31-е декабря.