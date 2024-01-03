О том, что сегодня, 3-го января, наша страна смогла вернуть из российского плена более 200 бойцов, ранее защищавших Мариуполь, и, в частности, «Азовсталь», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, домой скоро возвратятся 230 наших людей — 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и 6 гражданских, потому следует поблагодарить всех, кто помог достичь такого положительного результата.

Следует отметить, что этой 49-й обмен военнопленными с начала полномасштабного агрессии РФ против Украины, однако первый, осуществленный в текущем году, и со своими семьями встретилось уже 2 828 защитников.

Ранее мы писали о том, что Зеленский раскрывал особенности непубличного процесса обмена военнопленными.