О том, что на самом деле ПВО страны-агрессора «отработала» неудовлетворительно, так как украинской армией успешно поражен важный объект «второй армии мира», размещенный в окрестностях Севастополя, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающую информацию, обнародованную в Telegram-канале Центра Стратегических Коммуникаций ВСУ.

Прямая речь СтратКома ВСУ:

Сегодня около 15:00, Вооруженные силы Украины поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

Ранее наш информационный портал писал о том, что СМИ сообщали, по каким объектам РФ в Севастополе и Евпатории был нанесен удар 4-го января.