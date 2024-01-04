Сегодня во временно захваченном Крыму прогремела серия взрывов. «Бавовна» посетила Евпаторию и Севастополь, в последнем зафиксировали минимум десять «хлопков», информирует «НБН».

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев поспешил сообщить о работе противовоздушной обороны, заявив, что оккупанты якобы сбили в районе города несколько целей.

В то же время местные паблики опубликовали кадры дыма над захваченными Евпаторией и Севастополем.

Позже Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что, по предварительной информации, захватчикам в Севастополе удалось сбить одну ракету, вторая прилетела в воинскую часть ВС РФ в Юхариной балке. В этом направлении поехали кареты скорой помощи и пожарные машины.

Telegram-канал также рассказал о результатах атаки на Евпаторию. Удар был нанесен по воинской части ПВО оккупантов в районе города рядом с селом Уютное Сакского района, туда помчались автомобили скорой помощи.

Как сообщалось, в ночь на 4 января на челябинском аэродроме сгорел истребитель Су-34. СМИ заявили, что уничтожение самолета – операция ГУР МОУ.