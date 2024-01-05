О том, что в ночь на 5-е января, российско-оккупационные войска вновь ударили по территории нашей страны, применив 29 дронов-камикадзе «Шахед-136/131», и сегодняшняя атака осуществлялась в две волны, традиционно из Приморско-Ахтарска и от мыса Чауда, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, данное воздушное нападение государства-террориста успешно отражено мобильными огневыми группами Сил Обороны, включая истребительную авиацию и зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил: всего «приземлен» 21-н из 29-ти «Шахедов», летевших через Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Кировоградскую и Хмельницкую области.

Кроме того, часть таких дронов-камикадзе, враги направили по прифронтовым регионам Херсонщины и Николаевщины, где цели сбили подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил Обороны Украины.

Ранее мы писали о том, как Гуменюк прокомментировала атаку российских захватчиков «Шахедами» на нашу страну в ночь на пятницу.