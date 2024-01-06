О том, что «вторая армия мира» в ночь на субботу, 6-е января, вновь осуществила атаку на Украину, запустив по мирным городам ударные беспилотники типа «Шахед», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Как стало известно, в темное время суток, российско-оккупационные войска вторжения нанесли очередной воздушный удар, использовав 2 дрона-камикадзе «Шахед-136/131». Благодаря эффективной работе мобильных огневых групп и средств ПВО, все вражеские беспилотники — ликвидированы.

Следует отметить, что эти ударные беспилотники продвигались с южного направления через центральные области, следуя к Хмельницкой области.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Синегубов заявлял о применении Россией ракет иностранного производства при ударах по Харькову.