О том, что после последних обстрелов Харькова путинскими войсками вторжения, в городе были обнаружены обломки ракет «Искандер-М», и данные боеприпасы были произведены вовсе не российским военно-промышленным комплексом, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение главы местной областной военной администрации Олега Синегубова, опубликованное «Укринформом».

По словам Синегубова, сейчас соответствующие структуры проводят необходимые исследования для окончательного установления страны-изготовителя ракет.

Однако уже на текущий момент можно утверждать — вопреки тому, что с вышеуказанных ракет удалена маркировка, следует быть уверенными, что государством-производителем является не Российская Федерация.

Глава Харьковской ОВА добавил:

Когда будет уже более точная информация от Генштаба, от нашей разведки, мы об этом сообщим сразу.

Ранее мы писали о том, что в Генпрокуратуре показывали последствия российской атаки на Харьков 2-го января.